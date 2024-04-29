МО РФ: бойцы группировки "Центр" эвакуировали первый танк Abrams с линии фронта

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал РИА Новости, что бойцы группировки российских войск "Центр" эвакуировали первый американский танк М1 Abrams с линии фронта на Авдеевском участке в Донбассе.
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