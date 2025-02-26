Реставрацию усадьбы Репина в Петербурге планируют закончить в 2026 году

Сейчас ведется обследование объекта и снимается обшивка Усадьбу художника Ильи Репина «Пенаты», расположенную в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга, планируется отреставрировать к концу 2026 года.
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