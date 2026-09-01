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Миронов предложил ввести ежемесячные выплаты для родителей, воспитывающих малышей

Миронов предложил ввести ежемесячные выплаты для родителей, воспитывающих малышей

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести ежемесячные выплаты для родителей, воспитывающих малышей.

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