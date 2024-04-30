Мост в Салехарде стал непроходимым для пешеходов. Фото

Жители Салехарда испытывают трудности при переходе через мост «Факел». Причиной неудобств стал талый снег, образовавший непроходимые лужи на пешеходных дорожках, сообщил читатель корреспонденту агентства на условиях анонимности.
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