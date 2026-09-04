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Царьград

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Михаил Лобода раскрыл методы экономии топлива для автолюбителей

Михаил Лобода раскрыл методы экономии топлива для автолюбителей

Автогонщик Михаил Лобода рассказал Радио РБК о способах экономии топлива: отпускайте газ перед торможением и переключайте передачи раньше.

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