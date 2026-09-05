Посольство Российской Федерации в Норвегии выразило обеспокоенность в связи с массовым производством и поставками европейских стран оружия Киеву, что, по их мнению, способствует обострению конфликта на территории Украины и увеличивает вероятность военного конфликта в Европе.
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