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В посольстве России в Норвегии предупредили о риске военного конфликта в Европе

В посольстве России в Норвегии предупредили о риске военного конфликта в Европе

Посольство Российской Федерации в Норвегии выразило обеспокоенность в связи с массовым производством и поставками европейских стран оружия Киеву, что, по их мнению, способствует обострению конфликта на территории Украины и увеличивает вероятность военного конфликта в Европе.

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