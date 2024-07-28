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«Интер Майами» без Месси обыграл «Пуэблу» (2:0) в Кубке лиг, Суарес забил с паса Альбы

«Интер Майами» без Месси обыграл «Пуэблу» (2:0) в Кубке лиг, Суарес забил с паса Альбы

«Интер Майами» победил дома мексиканскую «Пуэблу» (2:0) в 1-м туре Кубка лиг. Форвард клуба из Флориды Луис Суарес забил гол на 72-й минуте с передачи Жорди Альбы, сделав счет 2:0.

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