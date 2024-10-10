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«Надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать один экзамен, как раньше. Дети переживают и боятся, их же перед экзаменом еще досматривают металлоискателями. Дичь какая-то!» Жирков об образовании

– Вы увлекаетесь историей и даже коллекционируете вещи времен Великой Отечественной войны. Есть ли у вас ощущение, что новое поколение не знает истории? – Спрашиваю у своих детей, что они проходят, – как-то увиливают от ответа.

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