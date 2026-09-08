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Visa внедряет ончейн-кредитование в свой бизнес по выпуску карт на основе стейблкоинов

Visa внедряет ончейн-кредитование в свой бизнес по выпуску карт на основе стейблкоинов

Платежный гигант Visa объединяет свою расчетную сеть с ончейн-кредитованием, предоставляя программам привязанных к стейблкоинам карт еще один способ доступа к оборотному капиталу, потенциально расширяя роль ончейн-кредитования с крипторынков на расчеты по платежам.

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