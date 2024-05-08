Конфликт свердловской чиновницы с топ-менеджером решат, избавившись от обоих

Свердловские власти не будут продлевать трудовые договоры с Леонидом Гункевичем (руководит АНО, управляющей несколькими туркластерами) и Эльмирой Тукановой (глава департамента развития туризма) — ключевыми фигурами туротрасли региона, чей конфликт напрямую отразился на ней.