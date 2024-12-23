Вот так сидишь ждешь чудо, а приходит ПОНЕДЕЛЬНИК! ВСЕМ ДОБРОГО УТРА! С началом новой недели!☀️ До Нового года осталось 8 дней — самое волшебное время в году уже совсем близко.
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Вот так сидишь ждешь чудо, а приходит ПОНЕДЕЛЬНИК! ВСЕМ ДОБРОГО УТРА! С началом новой недели!☀️ До Нового года осталось 8 дней — самое волшебное время в году уже совсем близко.