Я уже так не думаю: ожидавшая ВСУ крымчанка осознала свою ошибку после профилактической беседы с сотрудниками МВД

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали 35-летнюю Ирину Кирееву из Симферополя. Как сообщает «Крымский СМЕРШ», женщина размещала в своём аккаунте материалы, содержащие призывы к приходу Вооружённых сил Украины (ВСУ), отрицала территориальную целостность России и распространяла нацистские песни.