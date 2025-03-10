Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

84 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Я уже так не думаю: ожидавшая ВСУ крымчанка осознала свою ошибку после профилактической беседы с сотрудниками МВД

Я уже так не думаю: ожидавшая ВСУ крымчанка осознала свою ошибку после профилактической беседы с сотрудниками МВД

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали 35-летнюю Ирину Кирееву из Симферополя. Как сообщает «Крымский СМЕРШ», женщина размещала в своём аккаунте материалы, содержащие призывы к приходу Вооружённых сил Украины (ВСУ), отрицала территориальную целостность России и распространяла нацистские песни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Вряд ли эта крыса раскаялась. Ждунов в моем Крыму еще много.
Ответить
20 час.
РР
Рустик Рыксиев
Точно - крыса.
Ответить
11 час.
наверх