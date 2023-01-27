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Шмалц с 3+1 против «Сент-Луиса», Ватрано с хет-триком против «Колорадо» и Веймелка с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Шмалц с 3+1 против «Сент-Луиса», Ватрано с хет-триком против «Колорадо» и Веймелка с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Ник Шмалц, Фрэнк Ватрано и Карел Веймелка – звезды дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня.

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