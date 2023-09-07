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Бывший командующий 1-й армией ПВО помещён под стражу по делу о взяточничестве

Бывший командующий 1-й армией ПВО помещён под стражу по делу о взяточничестве

Экс-командующему 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения генерал-майору Константину Огиенко было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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