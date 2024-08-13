Меры по защите населения усилили в регионах, где проводят КТО

Меры по защите населения усилили в приграничных регионах России, где проводятся контртеррористические операции, заявил 13 августа директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии