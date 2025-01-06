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«Вася, Вася… Человеческие глазки…» Кот, которого предавали дважды, затаился в ожидании чуда!

Впервые про кота Васю из Ульяновска заговорили летом прошлого года. Когда-то он был счастливым домашним питомцем, но после смерти хозяйки кот оказался на улице.

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