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Восточный Босфор: ВЭФ открывает новые пути российской экономики

Владивосток на ближайшие три дня стал мировым экономическим и политическим центром. Там сегодня, 10 сентября, стартовал Восточный экономический форум, который не только привлекает миллиардные инвестиции, но и задаёт тренды глобальных отношений.

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