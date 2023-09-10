Восточный Босфор: ВЭФ открывает новые пути российской экономики

Владивосток на ближайшие три дня стал мировым экономическим и политическим центром. Там сегодня, 10 сентября, стартовал Восточный экономический форум, который не только привлекает миллиардные инвестиции, но и задаёт тренды глобальных отношений.
Владивосток на ближайшие три дня стал мировым экономическим и политическим центром. Там сегодня, 10 сентября, стартовал Восточный экономический форум, который не только привлекает миллиардные инвестиции, но и задаёт тренды глобальных отношений.
Свежие комментарии