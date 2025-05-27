Звезда «Вампиров средней полосы» вывел в свет беременную супругу

Актер Артем Ткаченко вышел в свет с беременной женой Этот долгожданный выход пары стал приятным сюрпризом для их поклонников, поскольку ранее Ткаченко и Стеблина предпочитали не разглашать информацию о скором прибавлении в семействе.
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