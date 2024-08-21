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Царьград

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Три внедорожника, конфискованные у челябинцев, уедут на фронт

Три внедорожника, конфискованные у челябинцев, уедут на фронт

Рассказываем, за что южноуральские водители лишились дорогих автомобилей.Владельцы трёх внедорожников серьёзно проштрафились, за это у них конфисковали машины в пользу государства.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Молодцы, давно пора!Вот еще бы в Москве и в Питере так делали!
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14 час.

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