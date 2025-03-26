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Элпидофор вручил Трампу символ победы на Дне независимости Греции

Элпидофор вручил Трампу символ победы на Дне независимости Греции

Архиепископ Константинопольского патриархата в США Элпидофор подарил президенту Дональду Трампу крест с благословением «иди и победи» на встрече в Белом доме, приуроченной ко Дню независимости Греции, призвав сделать Америку непобедимой.

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