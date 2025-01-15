Экспорт нефтепродуктов из России в Индию сократился в 11,6 раза по итогам октября

Поставки российских нефтепродуктов в Индию в октябре 2024 года снизились в 12 раз относительно такого же месяца годом ранее, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы азиатской страны.
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