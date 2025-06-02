В Астрахани на двух улицах вводят ограничение движения и на пяти - продлевают

Все ограничения связаны с ремонтными и аварийно-восстановительными работами. До 17.00 10 июня будет перекрыт для автомобилей участок Красной набережной от улицы Коммунистической до дома 31 по Красной Набережной.
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