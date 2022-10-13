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Более 140 стран при голосовании в ГА ООН поддержали антироссийскую резолюцию по референдумам

Более 140 стран при голосовании в ГА ООН поддержали антироссийскую резолюцию по референдумам

В Генеральной ассамблее ООН завершилось голосование по резолюции, которая представляет собой нечто, осуждающее признание Россией референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, принятых в итоге в состав России.

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