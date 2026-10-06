Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Странно у них в Германии устроено

Странно у них в Германии устроено

Популярность канцлера Мерца, согласно опросам, находится в районе 10-14%.Ниже некуда.Правящая партия ХДС/ХСС – не та, которая правит сама, а та, которая первая в коалиции и назначает канцлера - имеет популярность в районе 18%.

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