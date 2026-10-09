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40 сейвов Бобровского не спасли "Торонто" от поражения от "Вегаса"

40 сейвов Бобровского не спасли "Торонто" от поражения от "Вегаса"

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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