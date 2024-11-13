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Приморский океанариум показал кадры с родившимся недавно белушонком

Приморский океанариум показал кадры с родившимся недавно белушонком

Скриншот видео Приморский океанариум показал новорожденного детеныша белухи. Как сообщает пресс-служба учреждения, малышка появилась на свет полгода назад, однако широкой публике ее продемонстрировали только сейчас.

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