Больше детей – больше денег: эксперты высказались об идее привязать размер пенсий к числу детей

Привязка размера пенсии к числу детей вряд ли сможет повлиять на повышение рождаемости в стране, сказал «Комсомольской правде» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя соответствующее предложение демографа Владимира Тимакова.
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