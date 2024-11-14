Больше детей – больше денег: эксперты высказались об идее привязать размер пенсий к числу детей

Привязка размера пенсии к числу детей вряд ли сможет повлиять на повышение рождаемости в стране, сказал «Комсомольской правде» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя соответствующее предложение демографа Владимира Тимакова.