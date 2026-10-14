Перу: Работник общественного транспорта был застрелен, когда вооруженный человек, притворившийся пассажиром, открыл огонь на Авенида Сентрал в Сан-Хуан-де-Луриганчо, Лима, в вечерние часы 13 октября.
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