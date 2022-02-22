Вечерняя Москва

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В ООН назвали единственный способ прийти к согласию по Украине

В ООН назвали единственный способ прийти к согласию по Украине

Единственный способ устранить разногласия по украинскому вопросу — вести мирные переговоры. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на срочном заседании Совбеза ООН в понедельник, 22 февраля.

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