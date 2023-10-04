Всё загадили мигранты! В Чикаго разрастается эпидемия поноса

В Чикаго эпидемия поноса — мигранты засрали аэропорт, полицейские участки и приюты. Колоссальное количество мигрантов прибыло в местный аэропорт: они живут в зоне ожидания, спят на полу, едят гуманитарку от волонтеров и уходить не собираются — все это отличная среда для развития микробов и инфекций, что и вызвало массовую вспышку диареи.