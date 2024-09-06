Проблемы с двигателями BepiColombo отложили прибытие к Меркурию

Космический аппарат BepiColombo, совместный проект Европейского космического агентства (ЕКА) и японского космического агентства JAXA, успешно пролетел мимо Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, на расстоянии всего 165 километров над её поверхностью.
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