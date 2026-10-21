Сегодня мы удивляемся: как получилось, что на территории современной Украины, полной ложкой хлебнувшей все ужасы фашистской оккупации во время Великой Отечественной, расплодилось столько приверженцев Бандеры и подобных ему прихвостней гитлеровцев? Но если вспомнить историю, то всё не так удивительно.