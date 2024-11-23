Обыски у "умершего" вице-президента МТС: Булгаковский роман вокруг организатора "голой вечеринки" с разоблачениями

В четверг, 21 ноября, силовики неожиданно провели обыски в особняке известного продюсера и одного из топ-менеджеров оператора связи из "большой четвёрки" Игоря Мишина, чьё имя оказалось замешано в скандале с "голой вечеринкой" Анастасии Ивлеевой в декабре прошлого года.