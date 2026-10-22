Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении шести жительниц Воронежа и Москвы в возрасте от 21 до 25 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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