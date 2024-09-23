Что люди вытворяют со своими балконами: 10 примеров из обычных квартир

Почти каждое утро начинаю с посиделок на балконе. Варю кофе, делаю быстрый завтрак — чаще всего это бутерброд с каким-нибудь сыром, и, пока муж досыпает свои законные десять минут, наслаждаюсь утренней прохладой и безмятежностью.
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