Исторический момент: олимпийский огонь для Игр-2024 зажжен в Греции Татьяна СергееваВ Древней Олимпии, месте рождения Олимпийских игр, состоялась торжественная церемония зажжения огня для летних Игр 2024 года в Париже.
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