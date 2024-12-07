В Сирии боевики назвали конечную цель – свержение Башара Асада

Главарь террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* Абу Мухаммад аль-Джулани впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал в интервью американскому телеканалу CNN, что их целью является свержение президента страны Башара Асада.
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