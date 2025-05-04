Автодорогу под Челябинском закрыли из-за спортивных состязаний

Движение по региональной трассе в Сосновском районе полностью закрыто. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, ограничения введены в связи с проведением велогонки.
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