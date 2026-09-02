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Татар-информ

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На гранты Раиса РТ на развитие гражданского общества направили 163 млн рублей

На гранты Раиса РТ на развитие гражданского общества направили 163 млн рублей

Некоммерческие организации могут принять участие в конкурсе на гранты Раиса РТ на развитие гражданского общества.

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