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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» планирует предложить Хвиче контракт до 2030 или 2031 года с повышением зарплаты

« ПСЖ » работает над подписанием нового контракта с Хвичей Кварацхелией. Действующий контракт 25-летнего вингера с парижским клубом рассчитан до 2029 года.

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