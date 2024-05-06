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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Русская РЭБ «слепит» всю Европу — спутниковая навигация сходит с ума

Русская РЭБ «слепит» всю Европу — спутниковая навигация сходит с ума

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