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Английский журналист Уайт призвал Шотландию и Уэльс отдать Украине путевку на ЧМ-2022

Английский журналист считает, что Уэльс и Шотландия должны отдать Украине путевку на ЧМ-2022. С такой идеей выступил автор газеты The Telegraph Джим Уайт в своей колонке.

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