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Die Welt: выступление Мерца в бундестаге после выборов нанесло ущерб ХДС

Die Welt: выступление Мерца в бундестаге после выборов нанесло ущерб ХДС

Выступление канцлера Германии Фридриха Мерца в бундестаге после неудачи Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах против «Альтернативы для Германии» (АдГ).

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