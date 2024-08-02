МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Шеин Никита
    Чехи - славяне, точнее бывшие славяне, оказались самыми продажными во всей этой истории с военной помощью для уродов ...Инициатива трещит...
  • Лев Добрый
    Настало время нанести ракетный удар по фашист-ствующей Чехии, хватит терпеть их наглость!👍👈😜⚔️🤠Инициатива трещит...
  • Владимир Петров
    Ну, как же- без антисоветизма?..)))Русские полностью...

«Скоро начнётся война с Россией». Почему в Средней Азии так в этом уверены?

«Скоро начнётся война с Россией». Почему в Средней Азии так в этом уверены?

Честно говоря, даже неприятно это слушать. Но такие вещи мне говорили всё чаще и чаще. «И США, и Великобритания ведут здесь активную деятельность», — считает 64-летний преподаватель Мухаммаджон Нуриев из Самарканда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
L
Leonid
...верно всё подмечено... надо закрывать границы и всех мигрантов (за исключением проверенных на лояльность) гнать обратно в ихние страны...
Ответить
17 час.
Галина Друзина
Да, незря мигранты из кишлаков и аулов заполонили нашу страну, поэтому всё возможно, поэтому гнать их всех надо из России.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх