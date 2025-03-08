С Международным женским днем! Вот чем еще он прославился

Редакция «За рулем» поздравляет всех женщин (девочек, девушек, бабушек) с Международным женским днем и дарит интересную подборку памятных дат! В мире автомобилей постоянно что-то происходит, и за более чем вековую историю накопилось немало значимых событий.
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