Ситуация в Харьковской области с каждым часом приближается к критической, — глава ГУР Буданов

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что ситуация для ВСУ в Харьковской области находится «на грани» и с каждым часом приближается к критической.
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