Аргументы и Факты
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Аргументы и Факты

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Клиенты Wildberries смогут отправлять посылки между пунктами выдачи заказов

Клиенты Wildberries смогут отправлять посылки между пунктами выдачи заказов

Объединенная компания Wildberries и Russ запускает новую услугу WB Track, предоставляющий возможность клиентам организации отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, сообщили в пресс-службе компании.

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