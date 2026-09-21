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Новости Липецка

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ЦИК обработал 96% бюллетеней выборов в Липецкой облсовет

ЦИК обработал 96% бюллетеней выборов в Липецкой облсовет

«Единая Россия» набирает почти 49% голосов, КПРФ — 18%, ЛДПР — 9,5%, «Новые люди» — 8,7%, «Справедливая Россия» — 5,3%.

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