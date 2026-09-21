ЦИК обработал 96% бюллетеней выборов в Липецкой облсовет

«Единая Россия» набирает почти 49% голосов, КПРФ — 18%, ЛДПР — 9,5%, «Новые люди» — 8,7%, «Справедливая Россия» — 5,3%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым