Власти раскрыли подробности о стрельбе в школе на Ямале

Пистолет, который принес в школу города Губкинский на Ямале ученик, был мощностью до трех джоулей. Подробности о стрельбе в образовательном учреждении сообщили в окружном департаменте образования, пишет РИА Новости.
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