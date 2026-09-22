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Мирошник призвал не ждать военного переворота на Украине

Мирошник призвал не ждать военного переворота на Украине

Военного переворота на Украине смысла ждать нет, силовая верхушка этой страны намерена лишь накопить побольше денег и покинуть её.

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